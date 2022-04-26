Rusya'da kreşe silahlı saldırıda 2 çocuk ve bir bakıcı öldü - Son Dakika
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Rusya'da kreşe silahlı saldırıda 2 çocuk ve bir bakıcı öldü

26.04.2022 14:19
Rusya'da kreşe silahlı saldırıda 2 çocuk ve bir bakıcı öldü

Rusya'nın Ulyanovsk şehrinde kreşe yapılan silahlı saldırı sonucu ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ulyanovsk şehrinde kreşe yapılan silahlı saldırı sonucu ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Rus basınına göre, Ulyanovsk yakınlarında bulunan Veşkayma köyünde henüz kimliği açıklanmayan bir kişi elinde av tüfeği ile kreşe girdi. Bakıcı ile 2 çocuğa ateş eden 68 yaşındaki erkek daha sonra kendini öldürdü.

Saldırıda bakıcı ve 2 çocuk hayatını kaybetti.

Bölge yetkililerinin doğruladığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ulyanovsk, Saldırı, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da kreşe silahlı saldırıda 2 çocuk ve bir bakıcı öldü - Son Dakika


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