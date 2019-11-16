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Rusya'da küçük uçağın düşme anı kamerada

6 saat önce

Rusya'da küçük uçağın düşme anı kameradaRusya, (DHA)- Rusya'da bir küçük uçak, bir evin bahçesinde düştü.

Rusya'da küçük uçağın düşme anı kamerada

Rusya, (DHA)- Rusya'da bir küçük uçak, bir evin bahçesinde düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Küçük uçak, Vsevolozhsk şehrindeki Lugovaya kasabasındaki bir evin bahçesine düştü. Uçağın irtifa kaybederek, bir evin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, uçakta 2 kişi olduğunu ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldıklarını yazdı.

Rusya'da küçük uçağın düşme anı kamerada

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:38 Kaynak: DHA
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