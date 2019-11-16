Rusya'da küçük uçağın düşme anı kamerada
6 saat önce
Rusya'da küçük uçağın düşme anı kameradaRusya, (DHA)- Rusya'da bir küçük uçak, bir evin bahçesinde düştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:38 Kaynak: DHA
Rusya'da küçük uçağın düşme anı kamerada
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir küçük uçak, bir evin bahçesinde düştü. O anlar kameralara yansıdı.
Küçük uçak, Vsevolozhsk şehrindeki Lugovaya kasabasındaki bir evin bahçesine düştü. Uçağın irtifa kaybederek, bir evin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, uçakta 2 kişi olduğunu ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldıklarını yazdı.
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