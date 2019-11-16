Son Dakika › Dünya › Rusya'da küçük uçağın düşme anı kamerada - Son Dakika Dünya
Rusya'da küçük uçağın düşme anı kamerada
6 saat önce
Rusya'da bir küçük uçak, bir evin bahçesinde düştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:40 Kaynak: DHA
Rusya'da bir küçük uçak, bir evin bahçesinde düştü. O anlar kameralara yansıdı.
Küçük uçak, Vsevolozhsk şehrindeki Lugovaya kasabasındaki bir evin bahçesine düştü. Uçağın irtifa kaybederek, bir evin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, uçakta 2 kişi olduğunu ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldıklarını yazdı.
Tek elle merdiven tırmanan dağcı, merdiven boşluğuna düşerek can verdi İran'da benzin zammını protesto eden göstericiler, belediye binasını ateşe verdi Norveç'te aşırı sağcı grubun lideri, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı! Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Uygur Türkleri ile ilgili sözleri sızdırıldı: Merhamet göstermeyin