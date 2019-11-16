Rusya'da küçük uçağın düşme anı kamerada

Rusya'da bir küçük uçak, bir evin bahçesinde düştü. O anlar kameralara yansıdı.

Küçük uçak, Vsevolozhsk şehrindeki Lugovaya kasabasındaki bir evin bahçesine düştü. Uçağın irtifa kaybederek, bir evin bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, uçakta 2 kişi olduğunu ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldıklarını yazdı.