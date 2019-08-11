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Rusya'da Kurban Bayramı

44 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Rusya'da Kurban Bayramı, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Moskova Merkez Camisi'nde bayram namazı öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Camiye çıkan bütün sokaklar bayram namazı için trafiğe kapatıldı.
Camiye gelenlere metal dedektörle detaylı üst araması yapıldı.
Camilere sığmayan 100 binden fazla Müslüman, bayram namazını sokaklarda kıldı.
Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, namaz öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev'in ülkede yaşayan Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan mesajını okudu.
Bayram namazı, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-1'den canlı yayınlandı.
Yaklaşık 20 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya'da 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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