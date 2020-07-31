Rusya'da Kurban Bayramı namazı sınırlı cemaat ile kılındı - Son Dakika

Kurban Bayramı namazı, hutbe ve bayram duası devlet televizyonu kanalı Rossiya-1'den canlı olarak yayımlandı.

Hutbede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin'in Rusya Federasyonu'nda yaşayan Müslümanlara yönelik Kurban Bayramı mesajı da okundu.

Moskova Merkez Camisi'nde, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde sadece din görevlilerinden oluşan cemaat bir araya geldi. Din görevlileri maske ve eldiven kullanarak, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayram namazını kıldı.

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın başkenti Moskova 'da Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı cemaat ile kılındı.

Bayram namazından detaylar Rusya 'da Kurban Bayramı namazı sınırlı cemaat ile kılındı

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:19

Kaynak: AA

Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı