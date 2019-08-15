Rusya'da kuş sürüsüne çarpan yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da yolcu uçağının, havaalanı yakınlarındaki mısır tarlasına acil iniş yapması sonucu 23 kişi yaralandı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:59 Kaynak: AA
'nın başkenti Moskova
'da yolcu uçağının, havaalanı yakınlarındaki mısır tarlasına acil iniş yapması sonucu 23 kişi yaralandı.
Rus TASS haber ajansına göre, Moskova'dan Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım
'ın Simferopol
kentine sefer yapmak üzere Jukovsky Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Airbus A321 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra kuş sürüsüne çarpması nedeniyle alevlenerek havaalanı yakınlarındaki mısır tarlasına acil iniş yaptı.
234 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 9'u çocuk 23 kişi yaralandı.
Olay yerinde söndürme ve yolcu kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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