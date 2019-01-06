Rusya'da Kuvözdeki Bebeğe Emzik İşkencesi

- Rusya'da kuvözdeki bebeğe emzik işkencesiMOSKOVA - Rusya'ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti'nde, ciğerlerinden sorunu olan ve kuvözde tedavi gören bir bebeğin emziği, hastane personeli tarafından bantla ağzına yapıştırıldı.

- Rusya'da kuvözdeki bebeğe emzik işkencesi



MOSKOVA - Rusya'ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti'nde, ciğerlerinden sorunu olan ve kuvözde tedavi gören bir bebeğin emziği, hastane personeli tarafından bantla ağzına yapıştırıldı.

İnguşetya Özerk Cumhuriyeti'nde ciğerlerinde sorun olduğu tespit edilen yeni doğan bir bebek, tedavi için doktorlar tarafından kuvöze alındı. Oksijen tedavisinin yanı sıra ilaç tedavisi de gören bebeğe yapılanlar akıllara durgunluk getirdi. Hastane personeli olduğu iddia edilen bir kişi, solunum cihazını çıkararak bebeğe emzik verip ardından düşmesin diye emziği bebeğin ağzına bantla yapıştırdı. Başka bir hastane personeli bebeğin durumunu görünce görüntüsünü çekip sosyal medyada yayınladı.

Polis soruşturma başlattı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte tüm Rusya yapılan işkenceye tepki gösterdi. Bunun üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcıların da devreye girdiği olayla ilgili bazı hastane personelinin gözaltına alındığı açıklandı. Bebeğin ise tedavisine devam edildiği ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu bildirildi. Ailenin yaşanan olaydan sonradan haberdar olduğu ve ihmali bulunan herkesten şikayetçi oldukları öğrenildi.

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