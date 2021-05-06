Rusya'da kuyuya düşen rakun ve kedinin imdadına polis yetişti - Son Dakika

Rusya'da su kuyusuna düşen albino rakun ve kedinin imdadına polisler yetişti.
Rusya'nın Primorsky bölgesindeki Novokachalinsk köyünde rakun ve orman kedisi kuyuya düştü. Olay yerinden geçen polis ekipleri, kedinin yardım çığlıklarını farketmesinin ardınan kurtarma çalışmalarına başladı. Rakun ve kedi, polislerin uzun uğraşı sonucu düştükleri kuyudan çıkarıldı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: DHA
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