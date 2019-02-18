Son Dakika Haberleri: Rusya'da, Lavrov ve Alevi Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Rusya'da, Lavrov ve Alevi Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

33 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ilişkin, "Astana formatının garantör ülkeleri olarak Suriye'deki sorunu çözmek için çaba gösteriyoruz.

Rusya'da, Lavrov ve Alevi Ortak Basın Toplantısı Düzenledi, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Türkiye-Rusya- İran Üçlü Zirvesi'ne ilişkin, "Astana formatının garantör ülkeleri olarak Suriye'deki sorunu çözmek için çaba gösteriyoruz. Suriye'nin Arap Ligi'ne dönmesi, Şam'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesinde yardımcı olacaktır." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi, Moskova'da bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya'nın Soçi kentinde Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin geçen hafta yapıldığını hatırlatarak, "Astana formatının garantör ülkeleri olarak Suriye'deki sorunu çözmek için çaba gösteriyoruz. Suriye'nin Arap Ligi'ne dönmesi, Şam'ı Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesinde yardımcı olacaktır." dedi.

Orta Doğu ve Afrika'nın kuzeyindeki olaylardan duyduğu endişeyi dile getiren Lavrov, "Orta Doğu ve Afrika'nın kuzeyindeki olaylardan endişe duyuyoruz. Filistin sorununun çözülmesi Rusya'yı da yakından ilgilendiriyor. Sorunun çözülmesi için oradaki güçlerin diyalog halinde olmaları ve tehditlere karşı durabilmeleri için gücünü birleştirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın, Körfez bölgesindeki güvenliğin sağlanmasından yandan olduğunu belirterek, "Rusya da Umman gibi Yemen'deki sorunun, oradaki bütün siyasi güçlerin diyalog kurarak çözülmesini baştan beri istedi. Biz bu siyasi güçlerle çalışıyoruz. Bir araya gelmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Umman da bizi bu konuda destekliyor." şeklinde konuştu.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi de Suriye'yi ve Arap ülkelerini birleştiren birçok sorun olduğuna dikkati çekti.

Alevi, Filistin ve İsrail arasındaki soruna değinerek, "Filistinli bağımsız devletin kurulması bölgeye istikrar getirecek. Bölgenin buna ihtiyacı var. Filistin sorununu çözmek için çaba sarf etmeli ve yeni fikirler yaratmalıyız. Bu sorunla meşgul olan herkese yardım etmeye hazırız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: AA

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