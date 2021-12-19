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Rusya'da madende metan gazı alarmı - Son Dakika

Rusya'da madende metan gazı alarmı

19.12.2021 21:20
Rusya'da madende metan gazı alarmı

Rusya'daki bir maden ocağında metan gazı nedeniyle alarmların çalması üzerinde 128 madenci tahliye edildi.

Rusya'daki bir maden ocağında metan gazı nedeniyle alarmların çalması üzerinde 128 madenci tahliye edildi.

Rusya'ya bağlı Kemerovo Bölgesi'nin A.D Ruban maden ocağında akşam saatlerinde metan gazı nedeniyle alarm verilmesi üzerine maden ocağı yöneticileri tarafından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na hemen bilgi verildi. Madenciler kendi imkanlarıyla madenden çıkmaya başlarken, bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri kontrollü tahliyeye başladı. Aynı anda muhtemel bir yangın ve patlamaya karşı da ambulans ile itfaiye araçları maden bölgesinde hazır bekletildi.

Kemerovo Bölgesi'ndeki Acil Durumlar Bakanlığı Ana Müdürlüğü'nün basın servisi tarafından yapılan açıklamada, madende bulunan toplam 128 madencinin yara almadan tahliye edildiği ve madenin tamamen boşaltıldığı belirtildi. Madene 4 kişilik bir uzmanın girdiği havalandırmaların incelendiği ardından ise havalandırmaların açıldığı aktarıldı.

Madendeki metan gazının tamamen havalandırmalar ile çıkarılmasının bekleneceği ve ardından tüm güvenlik önlemlerinin alınmasıyla madencilerin tekrar mesailerine devam edebileceği aktarıldı.

Kemerova'da kasım ayında 51 madenci hayatını kaybetmişti

Kemerovo'da geçtiğimiz kasım ayında Listvyazhnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 51 kişi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili maden işletmesinin müdürü de dahil toplam 5 kişi hakkında geçici tutuklama kararı verilmişti.

Öte yandan 2010 yılında bölgedeki Raspadskaya madeninde meydana gelen patlamalarda 90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. 2007 yılında ise aynı bölgede Ulyanovskaya madeninde meydana gelen patlamada 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana en kötü maden kazası olarak kayıtlara geçmişti. - MOSKOVA

metan gazı, Yangın, Rusya, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da madende metan gazı alarmı - Son Dakika


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