Rusya'da Madende Yangın: 9 Ölü
4 saat önce
Rusya'nın Perm bölgesinde bir madende çıkan yangında 9 maden işçisi hayatını kaybetti.
Rusya
'nın Perm bölgesinde bir madende çıkan yangında 9 maden işçisi hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansına göre, Perm bölgesindeki Solikamsk şehrinde, 17 işçinin çalıştığı potasyum madeninde meydana gelen patlama sonucu dün yangın çıktı.
Maden ocağından 8 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken 9 işçi duman nedeniyle mahsur kaldı.
Arama kurtarma çalışmalarında, maden ocağında mahsur kalan 9 madencinin cesedine bugün ulaşıldı. İşçilerin dumandan zehirlenerek öldüğü bildirildi.
Savcılık, madeni işleten şirket hakkında soruşturma başlattı.
Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in, Perm Valisi Maksim Reşetnikov ve Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'den olaya ilişkin bilgi aldığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:11 Kaynak: AA
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