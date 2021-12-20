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Rusya'da mahkumlara işkence ve dayağın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Rusya'da mahkumlara işkence ve dayağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

20.12.2021 20:34
Rusya'da mahkumlara işkence ve dayağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'da geçtiğimiz aylarda mahkumlara işkence ve dayak görüntülerinin basına sızmasının ardından olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Rusya'da geçtiğimiz aylarda mahkumlara işkence ve dayak görüntülerinin basına sızmasının ardından olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gardiyanlar mahkumlardan birine tecavüz etti, diğerini ise camdan aşağı attı.

Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın Saratov kentindeki bir cezaevinde mahkumlara uygulanan şiddet, işkence, dayak ve tecavüz görüntülerinin kamuoyuna yansımasından sonra Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Bölge Müdürü, cezaevi müdürü ve birçok gardiyan görevden alınarak yargılanmalarına başlanmıştı. Görüntüleri kamuoyuna servis eden bir internet platformu, dün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da işkenceci müdür ve gardiyanların 12 yıl hapis cezasıyla çarptırılmasına dair yasa tasarısının kabul edilmesinden sonra mahkumlara yönelik işkence ve dayağa ait yeni görüntüler paylaştı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde, hücrede gardiyanlarla tartışan mahkuma şiddet uygulandığı, daha sonra ranzaya sıkıştırılan mahkuma bir gardiyanın tecavüz ettiği ve güvenlik kamerası görüntü almasın diye başka bir gardiyanın ranzanın üstüne bir yorgan serdiği görüldü. Başka bir görüntüde ise, gardiyanların yine bir mahkuma şiddet uyguladığı ve ardından cezaevinin penceresinden aşağıya atıldığı görüldü.

Olaylara ilişkin 200 gigabayt görüntü var

Görüntüleri paylaşan internet platformu, ellerinde 200 gigabayt boyutunda tecavüz, şiddet ve dayak görüntüleri bulunduğunu aktarırken, birçok cezaevi görüntülerinin de FSIN tarafından ele geçirilmemesi için silindiğini iddia etti.

Rusya'da ortaya çıkan yeni görüntüler yeni bir tartışma başlatırken, muhalefet Rus Duması'nda işkenceci gardiyan ve görevlilerin 12 yıl hapis cezası ile yargılanması kararını az bularak, cezanın arttırılmasını istedi. - MOSKOVA

Cezaevi, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da mahkumlara işkence ve dayağın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da mahkumlara işkence ve dayağın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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