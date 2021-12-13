Rusya'da manastırda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova bölgesindeki manastırda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova bölgesinde bulunan Serpuhov kentindeki manastırda patlama oldu.
Patlayıcının 18 yaşındaki bir genç tarafından manastıra getirildiği öne sürüldü.
Olaya sebep olan kişinin hayatını kaybettiği, 7'si çocuk 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Rusya Soruşturma Komitesinin olayla ilgili soruşturmada "cinayete teşebbüs" ihtimali üzerinde durduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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