Rusya'da manastırda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Patlayıcının 18 yaşındaki bir genç tarafından manastıra getirildiği öne sürüldü.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova bölgesinde bulunan Serpuhov kentindeki manastırda patlama oldu.

Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?

Sizin hayatınızda da ''Sosyopat Dündar''lar var mı? Sosyopat kişileri nasıl tanırız?