Rusya'da Mario Fernandes'in korona virüs testi pozitif çıktı
10.10.2020 17:22
Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı ile yarın evinde karşılaşacak olan Rusya'da Mario Fernandes'in korona virüs testi pozitif çıktı.
Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı ile yarın evinde karşılaşacak olan Rusya'da Mario Fernandes'in korona virüs testi pozitif çıktı.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Rusya'da bir futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Rusya Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bütün takıma uygulanan korona virüs testlerini sonucunda Mario Fernandes'in sonunun pozitif çıktığı belirtildi.
Fernandes kadrodan çıkarılırken oyuncunun takımdan izole edildiği, herhangi bir semptom da göstermediği ifade edildi.
-İHA-
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