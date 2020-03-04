Rusya'da markette büyük yangın

Rusya'da bir markette yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok noktadan görünebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Rusya'nın Soçi kentinde bir markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; marketin kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.