Rusya'da markette büyük yangın - Son Dakika
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Rusya'da markette büyük yangın

6 saat önce

Rusya'da bir markette yangın çıktı.

Rusya'da markette büyük yangın, System.String[]

Rusya'da bir markette yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok noktadan görünebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Rusya'nın Soçi kentinde bir markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; marketin kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yükselen dumanlar

-Söndürülen marketten görüntü

- İtfaiye ekiplerinin görüntüleri

-Marketteki hasara ilişkin görüntü


İtfaiye, Rusya, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:03 Kaynak: DHA
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