Rusya'da markette şiddetli patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Rusya'da bir markette çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Krasnodar kentindeki bir markette çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın nedeninin incelendiğini ifade ederken; 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Markete yakın noktalarda yaşayan 100 kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Patlama anları ise anbean amatör kameralara yansıdı.