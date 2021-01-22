Rusya'da markette şiddetli patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Rusya'da markette şiddetli patlama: 1 ölü, 2 yaralı

22.01.2021 22:52
Rusya'da markette şiddetli patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Rusya'da bir markette çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.

Rusya'da bir markette çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Krasnodar kentindeki bir markette çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın nedeninin incelendiğini ifade ederken; 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Markete yakın noktalarda yaşayan 100 kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Patlama anları ise anbean amatör kameralara yansıdı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rusya'da markette şiddetli patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da markette şiddetli patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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