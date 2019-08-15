Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı? 10 yolcu yaralandı-YENİ GÖRÜNTÜLERLE
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Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı?
Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı? 10 yolcu yaralandı-YENİ GÖRÜNTÜLERLE Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:36 Kaynak: DHA
Mayıs dönemi işsizlik oranı açıklandı "Uzasa işi karıştıracağız" diyen Türk-İş Başkanı Atalay'a kendisine bağlı sendikadan istifa çağrısı İstanbul beklenen büyük depreme hazır mı? Son dakika! ABD'li korgeneral Müşterek Hareket Merkezi'yle ilgili Şanlıurfa'ya gidecek