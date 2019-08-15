Son Dakika Haberleri: Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı? 10 yolcu yaralandı-YENİ GÖRÜNTÜLERLE
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Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı? 10 yolcu yaralandı-YENİ GÖRÜNTÜLERLE

11 dakika önce

Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı?

Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı? 10 yolcu yaralandı-YENİ GÖRÜNTÜLERLE
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:36 Kaynak: DHA
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