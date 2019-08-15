Son Dakika Haberleri: Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı? 10 yolcu yaralandı
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Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı? 10 yolcu yaralandı

40 dakika önce

Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı?

Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı? 10 yolcu yaralandı
Rusya, (DHA)- Rusya'da Moskova Zhukovsky Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre 10 yolcu yaralandı. Yolcuların tahliye anı, bir yolcu kamerasına yansıdı.
Ural Havayollarına ait Airbus A321 uçağı Zhukovsky Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan hemen sonra bir martı sürüsüne çarptı. Sürüdeki bazı martıların uçağın motorlarına girmesiyle uçak havalimanının yakınlarındaki araziye hemen acil iniş yaptı. 226 yolcunun bulunduğu uçakta 10 yolcu yaralanırken, 4'ü acilen hastaneye kaldırıldı.
Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:14 Kaynak: DHA
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