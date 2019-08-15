Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı? 10 yolcu yaralandı
40 dakika önce
Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı?
Rusya Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:14 Kaynak: DHA
'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı? 10 yolcu yaralandı
Rusya, (DHA
)- Rusya'da Moskova
Zhukovsky Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre 10 yolcu yaralandı. Yolcuların tahliye anı, bir yolcu kamerasına yansıdı.
Ural Havayollarına ait Airbus A321 uçağı Zhukovsky Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan hemen sonra bir martı sürüsüne çarptı. Sürüdeki bazı martıların uçağın motorlarına girmesiyle uçak havalimanının yakınlarındaki araziye hemen acil iniş yaptı. 226 yolcunun bulunduğu uçakta 10 yolcu yaralanırken, 4'ü acilen hastaneye kaldırıldı.
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