Rusya'da Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika

Rusya'da Mayıs ayında kar sürprizi
7 saat önce
Dünyanın bir çok ülkesi ilkbahar mevsimini yaşarken, Rusya'da Mayıs ayında yağan tipi şeklindeki kar yağışı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
– Dünyanın bir çok ülkesi ilkbahar mevsimini yaşarken, Rusya'da Mayıs ayında yağan tipi şeklindeki kar yağışı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Dünya geleninde ilkbahar ayının yaşandığı bu günlerde Rusya'nın kuzeybatısında yer alan Murmansk şehri kara teslim oldu. Kentte 1 santimereye kadar ulaşan kar kalınlığı görenlerin şaşırttı. Kente yağan kar yağışının başladığı anlar ise amatör kameralar tarafından kaydedildi. Sosyal medya kullanıcıları görüntülerle ilgili olarak "Kuzey Kutbu" ve "Soğuk mikropları öldürür, yağsın" yorumlarında bulundu.
- Rusya
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 05:03 Kaynak: DHA
Son Dakika Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar