Rusya'da McDonald's restoranları yeni ismiyle tekrar açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da McDonald's restoranları yeni ismiyle tekrar açıldı

12.06.2022 17:05

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'da faaliyetlerini durduran McDonald's restoranları, yeni bir marka adı altında bugün kapılarını tekrar açtı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'da faaliyetlerini durduran McDonald's restoranları, yeni bir marka adı altında bugün kapılarını tekrar açtı.

McDonald's restoranlarının ülkedeki yeni ismi "Vkusno i toçka (Lezzetli ve nokta)" olurken, restoranlardaki McDonald's logoları ve McDonald's'a ait ürün isimleri değiştirildi.

Bugün Rusya çapında açılan yeni restoranlara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri ve zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.

Rusya'daki ilk McDonald's, 1990'da Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda açılmıştı. Açılış gününde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği şubenin önünde yüzlerce kişi, saatlerce kuyruklarda beklemişti.

Söz konusu gelişme, kapitalizmin Sovyetler Birliği karşısındaki zaferinin sembollerinden biri olmuştu.

McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarının yeni bir marka adı altında açılma kararını AA muhabirine değerlendiren Moskova'da yaşayan Elizaveta adlı kişi, yeni restoranların da eski McDonald's gibi olduğunu belirterek, "Hepsi kapanınca çok üzülmüştüm ama şimdi patates kızartması yedim. Genel olarak her şey lezzetli. Yeni logo da fena değil, beğendim." dedi.

Bir diğer Moskovalı Olga ise yeni ismi beğenmediğini dile getirerek, "Daha iyi bir fikir bulabilirlerdi. Logosu ise güzel, geri kalan her şey güzel, her şey lezzetli." diye konuştu.

Yeni restoranların McDonald's'ın eski haline önemli oranda benzediğini ve bundan ötürü memnuniyet duyduğunu ifade eden Georgy de yeni restoranları genel olarak beğendiğini belirtti.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle kapatılmıştı

Rusya'nın en popüler Batılı markalarından biri olan ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, mart ayının başında ülkedeki restoranlarını kapatmıştı.

Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle söz konusu kararı aldıklarını duyurmuştu.

McDonald's'tan 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada da şirketin Rusya'daki tüm restoranlarını, halihazırda gıda sektöründe faaliyet gösteren Aleksandr Govor adlı Rus iş insanına satmak için anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Açıklamada, Rusya'nın Sibirya bölgesinde 25 McDonald's restoranı da işleten Govor'un, ülkedeki 850 McDonald's restoranı satın almayı ve farklı bir marka altında restoranları işletmeyi kabul ettiği kaydedilmişti.

Rusya'da McDonald's restoranları yeni ismiyle tekrar açıldı
Rusya'da McDonald's restoranları yeni ismiyle tekrar açıldı
Rusya'da McDonald's restoranları yeni ismiyle tekrar açıldı
Rusya'da McDonald's restoranları yeni ismiyle tekrar açıldı

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'da ABD'nin verdiği tanksavar ve uçaksavar füze sistemlerini imha ettik Rusya: Ukrayna'da ABD'nin verdiği tanksavar ve uçaksavar füze sistemlerini imha ettik Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibi Zelenskiy oldu Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibi Zelenskiy oldu
Kaynak: AA

Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da McDonald's restoranları yeni ismiyle tekrar açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:49 İstanbul'da şok görüntüler! Otobüsün motor kısmına girip yurt dışına kaçmaya çalışan yabancı uyruklu adam aracın altında kaldı
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
16:25 Bomba iddia! Galatasaray başkanlığını bırakan Burak Elmas TFF başkan adayının listesinde yer alacak
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
15:41 AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu
15:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız
15:30 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa "acil durum" uyarısı: Öğleden sonra gelecek şiddetli yağış sonucu daha çok olumsuzla karşılaşabiliriz
15:03 Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 17:12:19. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'da McDonald's restoranları yeni ismiyle tekrar açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement