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Rusya'da Medvedev hükümeti istifa etti: Yeni hükümetin yapısına Başkan Putin karar verecek
6 saat önce
Rusya'da Başbakan Dimitri Medvedev dahil tüm kabine üyeleri istifalarını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:50
Rusya'da Başbakan Dimitri Medvedev dahil tüm kabine üyeleri istifalarını verdi.
Oluşturulacak yeni hükümetin yapısına Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek.
Ayrıntılar geliyor...
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