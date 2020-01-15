Rusya'da Medvedev hükümeti istifa etti: Yeni hükümetin yapısına Başkan Putin karar verecek

Rusya 'da Başbakan Dimitri Medvedev dahil tüm kabine üyeleri istifalarını verdi.

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Rus milletvekili, sıcak havalar için ABD'yi suçladı

Rusya'da Medmedev'den boşalacak olan başbakanlık koltuğuna aday iki isim belli oldu