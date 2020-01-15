Rusya'da Medvedev hükümeti istifa etti: Yeni hükümetin yapısına Başkan Putin karar verecek - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Rusya'da Medvedev hükümeti istifa etti: Yeni hükümetin yapısına Başkan Putin karar verecek - Son Dakika Dünya

Rusya'da Medvedev hükümeti istifa etti: Yeni hükümetin yapısına Başkan Putin karar verecek

6 saat önce

Rusya'da Başbakan Dimitri Medvedev dahil tüm kabine üyeleri istifalarını verdi.

Rusya'da Medvedev hükümeti istifa etti: Yeni hükümetin yapısına Başkan Putin karar verecek, System.String[]

Rusya'da Başbakan Dimitri Medvedev dahil tüm kabine üyeleri istifalarını verdi.

Oluşturulacak yeni hükümetin yapısına Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek.

Ayrıntılar geliyor...

Dimitri Medvedev, Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:50 
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