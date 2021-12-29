Rusya'da, "Memorial" İnsan Hakları Merkezi kapatıldı - Son Dakika

Rusya'da mahkeme, "Memorial" İnsan Hakları Merkezinin, "finansal faaliyetlerini şeffaf yürütmediği" gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Moskova Şehir Mahkemesinde, "yabancı ajan" listesinde yer alan Memorial İnsan Hakları Merkezinin faaliyetleriyle ilgili dava görüldü.

Mahkeme, bu merkezin "finansal faaliyetlerini şeffaf şekilde yürütmediği" ve "Rus yasalarını ihlal ettiği" gerekçesiyle tasfiye edilmesi yönünde karar verdi.

Memorial merkezinden yapılan açıklamada, bu kararın "siyasi" olduğu ve karara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde itiraz edileceği belirtildi.

Açıklamada, merkezin, bu süreçte kendi faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

Rusya Yüksek Mahkemesi, dün, söz konusu merkezin bağlı olduğu "Memorial" Uluslararası Tarih ve Eğitim Derneğini "yabancı ajan yasasını ihlal ettiği" gerekçesiyle kapatma kararı almıştı.

Memorial derneği

Eski Sovyetler Birliği döneminde 1989'da kurulan Memorial Uluslararası Tarih ve Eğitim Derneğinin, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan'ın yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinde merkezleri bulunuyor.

Eski Sovyetler Birliği'nde sürgün edilenlerin ve Rusya'da siyasi tutukluların haklarını savunmasıyla bilinen derneğin, yabancı ülkeler tarafından maddi destek aldığı ifade ediliyor.

Söz konusu dernek, 2016'da Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ajan" listesine alınmıştı.