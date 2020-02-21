Rusya'da meteor düşme anı kamerada - Son Dakika
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Rusya'da meteor düşme anı kamerada

6 saat önce

Rusya'da meteor düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rusya'da meteor düşme anı kamerada, System.String[]

Rusya'da meteor düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yerel halk, güçlü bir patlama sesinin duyulduğunu ve camların titrediğini belirtti.

Meteor, Rusya Federasyonu'na bağlı Karelya Cumhuriyeti'ndeki Segeja kentinde yerel saatle 4.35 sıralarında düştü. Görüntülerde, meteorun düştüğü sırada gökyüzünü aydınlattığı ve ani bir parlama ile yok olduğu görüldü. Yerel medya, Segeja kentinde yaşayanların meteor düşmesi sonucunda güçlü bir patlama sesi duyduklarını ve camlarının titrediğini belirttiklerini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Meteorun düşme anı

-Gökyüzünün parlaması

-Detaylar


Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
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Rusya'da camları titreten meteor düşme anı kamerada!
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