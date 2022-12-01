Yüzüne bıçak darbesi alan kadın yolcuya da metro istasyonunda ilk müdahalenin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, saldırganın kadın yolcuyu bıçaklamasının ardından metrodan inerek uzaklaştığı görüldü.

Rusya 'nın başkenti Moskova 'daki Govorovo metro istasyonundan Minskaya'ya giden metroda, bir kadın telefonla konuştuğu için bir başka kadın yolcu tarafından yüzünden bıçaklandı.

Kaynak: İHA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metroda dehşet anları! Yüksek sesle telefonla konuşan kadını yüzünden bıçakladı - Son Dakika

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