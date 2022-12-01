Metroda dehşet anları! Yüksek sesle telefonla konuşan kadını yüzünden bıçakladı - Son Dakika
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Metroda dehşet anları! Yüksek sesle telefonla konuşan kadını yüzünden bıçakladı

01.12.2022 14:37

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan olayda metroda bir yolcu, telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle kadın yolcuyu yüzünden bıçakladı. Kısa sürede yakalanan saldırganın öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Govorovo metro istasyonundan Minskaya'ya giden metroda, bir kadın telefonla konuştuğu için bir başka kadın yolcu tarafından yüzünden bıçaklandı.

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"TEN YARGILANACAK

Rusya İçişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki saldırganın kısa süre içerisinde yakalandığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yüzüne bıçak darbesi alan kadın yolcuya da metro istasyonunda ilk müdahalenin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, saldırganın kadın yolcuyu bıçaklamasının ardından metrodan inerek uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metroda dehşet anları! Yüksek sesle telefonla konuşan kadını yüzünden bıçakladı - Son Dakika

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