Rusya'da zincirleme trafik kazası: 16 ölü - Son Dakika
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Rusya'da zincirleme trafik kazası: 16 ölü

21.08.2022 18:09
Rusya'da zincirleme trafik kazası: 16 ölü

Rusya'da meydana gelen zincirleme kazada, yolcu taşıyan bir minibüsün iki tırın arasında kalması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da meydana gelen zincirleme kazada, yolcu taşıyan bir minibüsün iki tırın arasında kalması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinin Nikolaevsky kentinde içerisinde 20 kişi bulunan minibüs otoyolda seyir halindeyken önündeki tıra arkadan çarparken, arkadan gelen başka bir tır da duramayarak minibüse çarptı. İki tırın arasında ezilen minibüsteki 16 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, 2 tır sürücüsünün ise kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Zincirleme trafik kazasının ardından otoyol bir süre trafiğe kapatılırken, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından otoyol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Ulyanovsk, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da zincirleme trafik kazası: 16 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da zincirleme trafik kazası: 16 ölü - Son Dakika
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