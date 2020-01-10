Rusya'da Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı - Son Dakika

Rusya'da Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı

6 saat önce

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı.

Rusya'da Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı, System.String[]

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı.


Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde bulunan Krasnoyarsk Krayı'nda Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı. Motor arızasından kaynaklı acil iniş gerçekleştiren helikopterde 14 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılırken helikopterin acil iniş yaptığı bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiği öğrenildi. - SİBİRYA

Krasnoyarsk, Sibirya, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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