Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü - Son Dakika
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Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü

7 saat önce

Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı: 5 ölüRusya, (DHA)- Rusya'nın Perm şehrindeki bir motelde sıcak su borusu patladı.

Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı: 5 ölü

Rusya, (DHA)- Rusya'nın Perm şehrindeki bir motelde sıcak su borusu patladı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde Perm şehrindeki 'Karamel' isimli motelde ısıtma sisteminin sıcak su borusu patladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerin inceleme yapan ekipler, motelde 5 kişinin cesedinin bulunduğunu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü

Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
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