Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü - Son Dakika

Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü

6 saat önce

Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü (MOTELİN İÇERİSİNDEN GÖRÜNTÜLER)

Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü (MOTELİN İÇERİSİNDEN GÖRÜNTÜLER)

Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:28 Kaynak: DHA
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