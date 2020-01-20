Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü - Son Dakika

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Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü
6 saat önce
Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü (MOTELİN İÇERİSİNDEN GÖRÜNTÜLER)
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:28 Kaynak: DHA
Rusya'da motelde sıcak su borusu patladı 5 ölü (MOTELİN İÇERİSİNDEN GÖRÜNTÜLER)
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