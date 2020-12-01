Rusya'da müdür yardımcısının aldığı rüşvet mezarlıkta bulundu - Son Dakika

Rusya'da müdür yardımcısının aldığı rüşvet mezarlıkta bulundu

01.12.2020 10:32

Rusya'da bir müdür yardımcısına yapılan rüşvet ve zimmete para geçirme operasyonunda mezarlığa gömülü paralar ortaya çıkarıldı.

Rusya'da bir müdür yardımcısına yapılan rüşvet ve zimmete para geçirme operasyonunda mezarlığa gömülü paralar ortaya çıkarıldı.

Rusya'ya bağlı Krasnodar'da kamuya bağlı bir elektrik şirketinin müdür yardımcısı, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) takibine takıldı. Hemen hemen yapılan her işten rüşvet aldığı belirlenen müdür yardımcısının ekibinde çalışan memurlar da o takibe takıldı. Yapılan incelemede, müdür yardımcısına birkaç çalışan memurun da yardımcı olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyonda müdür yardımcısı gözaltına alınırken, evinde aramalar yapıldı. Aramalarda 20 milyon ruble ve 100 milyon dolar para bulundu. Evin bahçesinde de 10 lüks araç tespit edildi.

Güvenlik yetkilileri, takip sırasında hesaplanan para ile evde el konan para arasında fark olduğu tespit edilmesi üzerine aramalarını genişletti. Müdür yardımcısının evinin bahçesinde ve hemen yakınındaki mezarlıkta kazı çalışması başlatıldı. Evin bahçesinde bulunmayan para, mezarlıktan çıktı. Paketlenmiş şekilde mezarlığa gömülen 50 milyon ruble değerindeki paraya el kondu.

Rüşvet alan ve şirketin paralarını zimmetine geçirdiği öne sürülen müdür yardımcısının sorgusunun devam ettiği ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği açıklandı. Bulunan yüklü miktardaki paraya ise devlet tarafından el konulacağı öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da müdür yardımcısının aldığı rüşvet mezarlıkta bulundu
Rusya'da müdür yardımcısının aldığı rüşvet mezarlıkta bulundu
Rusya'da müdür yardımcısının aldığı rüşvet mezarlıkta bulundu
Rusya'da müdür yardımcısının aldığı rüşvet mezarlıkta bulundu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da müdür yardımcısının aldığı rüşvet mezarlıkta bulundu - Son Dakika


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