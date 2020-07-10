Rusya'da muhalefet partisine mensup vali "organize suç işlediği" iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Rusya'da muhalefet partisi mensubu Habarovsk Bölge Valisi Sergey Furgal, "organize suç işlediği" iddiasıyla tutuklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Basmannıy Mahkemesinde, Furgal'ın 2004-2005'te iş insanlarının kaçırılması ve öldürülmesiyle ilgili organize suç işlediği gerekçesiyle açılan davanın duruşması yapıldı.

Savcılığın talebi üzerine kamuya kapalı görülen duruşmada, Furgal'ın 9 Eylül'e kadar tutuklu kalması kararlaştırıldı.

Sergey Furgal'ın kendisine yöneltilen suçu kabul etmediği belirtildi.

Furgal'ın avukatı Boris Kojemyakin, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın siyasi bir gerekçesinin bulunmadığını ve mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Bir sonraki duruşmanın 9 Eylül'de yapılması bekleniyor.

Yöneltilen suçlama kapsamında Furgal'ın 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Jirinovskiy'den tepki gelmişti

Parlamentodaki muhalefet Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy, Furgal'ın gözaltına alınmasından tedirgin olduklarını belirterek, "Bu, çok büyük siyasi bir mesele." demişti.

Jirinovskiy, partisinin Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki milletvekillerinin görevlerinden ayrılabileceklerini ifade etmişti.

Furgal, dün gözaltına alınmış, sorgulanmak üzere Moskova'ya getirilmişti.

Furgal, 2007'den 2018'e kadar Liberal Demokrat Partisinden Duma milletvekilliğini yapmış, iktidardaki Birleşik Rusya Partisinin adayına karşı 2018'de Habarovsk Bölge Valilik Seçimlerini kazanmıştı.