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Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy hakkında "aşırılık" soruşturması - Son Dakika

Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy hakkında "aşırılık" soruşturması

28.09.2021 18:08
Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy hakkında

Rusya Soruşturma Komitesi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy hakkında "aşırılıkçı bir topluluk oluşturduğu ve yönettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy hakkında "aşırılıkçı bir topluluk oluşturduğu ve yönettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, "aşırılıkçı bir topluluk oluşturdukları ve yönettikleri" gerekçesiyle Navalnıy ve ekibinden Leonid Volkov ile İvan Jdanov hakkında yeni soruşturma başlatıldı.

Navalnıy'nın avukatlarından Lubov Sobol ve diğer bazı taraftarları hakkında da "aşırılıkçı topluluğa katıldıkları" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Navalnıy'ın avukatı Vadim Kobzev de konuyla ilgili resmen bilgilendirilmediklerini söyledi.

Söz konusu şahıslardan bazılarının, ülke dışında bulunması nedeniyle gıyaben tutuklanabileceği ifade edildi.

Navalnıy'ın tutuklanması

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos'ta bildirmişti.

Navalnıy'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos'ta tasfiye edilmişti.

Moskova, Mahkeme, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy hakkında 'aşırılık' soruşturması - Son Dakika


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