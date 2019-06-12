Son Dakika Haberleri: Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü
Son Dakika Güncel Haber

Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü

1 saat önce

Rusya'da, gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için Moskova'da yapılan izinsiz gösteride 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü, System.String[]
Rusya'da, gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için Moskova'da yapılan izinsiz gösteride 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da yapılan izinsiz protesto gösterisine yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı belirtildi. Yasaların ihlali nedeniyle 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların polis birimlerine götürüldüğü aktarıldı.
Moskova'da gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci Golunov'a destek için gün içinde yapılan izinsiz gösteride, polisin Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile birlikte Reuters, Der Spiegel ve muhalif yayın organlarına mensup birçok gazeteciyi de gözaltına aldığı ifade edilmişti.
Muhalif yayınları ile bilinen Meduza haber portalında çalışan gazeteci İvan Golunov, geçen hafta evine yapılan operasyonda uyuşturucu bulundurma ve satma suçlamalarından gözaltına alınmıştı. Golunov, uyuşturucu sattığı ispatlanamayınca serbest bırakılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 08:06 Kaynak: AA
Moskova, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli'den orman köylülerine destek müjdesi Muammer Güler, Hrant Dink davasında ifade verdi Diyanet-Sen Başkanı: Kuran eğitimine karşı çıkmak, eski Türkiye'de kalmıştır Temel Karamollaoğlu'ndan Soylu'ya: Hadi oradan be bunları sen yapmadın mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 21:13:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]