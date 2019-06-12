Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşünde en az 400 kişi gözaltına alındı
2 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride polis, aralarında gazetecilerin de bulunduğu en az 400 kişiyi gözaltına aldı.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:08
'nın başkenti Moskova
'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride, aralarında basın mensuplarının da bulunduğu en az 400 kişi gözaltına alındı.
Gazeteci Golunov'a destek vermek amacıyla Çistiye Prudi metro istasyonundan İçişleri Bakanlığı
binasına yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti.
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