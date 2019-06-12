Son Dakika Haberleri: Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşünde en az 400 kişi gözaltına alındı
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Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşünde en az 400 kişi gözaltına alındı

2 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride polis, aralarında gazetecilerin de bulunduğu en az 400 kişiyi gözaltına aldı.

Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşünde en az 400 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride, aralarında basın mensuplarının da bulunduğu en az 400 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Golunov'a destek vermek amacıyla Çistiye Prudi metro istasyonundan İçişleri Bakanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:08 
Dünya
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