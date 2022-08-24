Rusya'da muhalif siyasetçi Royzman gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da muhalif siyasetçi Royzman gözaltına alındı

24.08.2022 12:38
Rusya'da muhalif siyasetçi Royzman gözaltına alındı

Rusya'da muhalif siyasetçi Yevgeniy Royzman, Rus ordusunun itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rusya'da muhalif siyasetçi Yevgeniy Royzman, Rus ordusunun itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rusya'nın tanınmış muhalif siyasetçilerinden, 2013 ila 2018 yıllarında Yekaterinburg valiliği yapan Royzman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Royzman, "yalnızca bir cümle" için gözaltına alındığını ifade etti.

YORUMLAR
500
İtalya, 2024 sonbaharında Rus gazına bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor İtalya, 2024 sonbaharında Rus gazına bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor İso Başkanı Bahçıvan: Küresel Bir Enerji Krizinin Eşiğindeyiz İso Başkanı Bahçıvan: Küresel Bir Enerji Krizinin Eşiğindeyiz Cephedeki Ukraynalı askerlere moral konseri Cephedeki Ukraynalı askerlere moral konseri
Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da muhalif siyasetçi Royzman gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 17:56:29. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'da muhalif siyasetçi Royzman gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement