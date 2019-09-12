Son Dakika Haberleri: Rusya'da muhaliflerin ofisleri ve evleri arandı
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Rusya'da muhaliflerin ofisleri ve evleri arandı

39 dakika önce

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, ülke genelindeki ofislerinde ve destekçilerinin evlerinde polisin arama yaptığını ifade etti.

Rusya'da muhaliflerin ofisleri ve evleri arandı, System.String[]

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, ülke genelindeki ofislerinde ve destekçilerinin evlerinde polisin arama yaptığını ifade etti.

Navalnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya genelinde 41 şehirde fon çalışanlarının evleri ve ofislerinin bulunduğu 200'ün üzerinde adrese güvenlik güçleri tarafından baskın yapıldığını bildirdi.

Navalnıy'ın sözcülerinden Leonid Volkov da "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" çalışanlarının ve gönüllülerin ikamet ettikleri yerlerde ve ofislerde arama yapıldığını, binden fazla güvenlik görevlisinin operasyona dahil olduğunu öne sürdü.

Adreslerin para aklama suçlamasıyla arandığını belirten Volkov, "Aramaların ardından tüm çalışanlar para aklama suçlamasıyla tanık olarak sorguya çekiliyor. Kolluk güçlerinin esas amacı teknik araçları ele geçirmek." ifadelerini kullandı.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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