Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı (GÖRÜNTÜLERLE)
22 dakika önce
Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:48 Kaynak: DHA
'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada, 5'i sivil, 1'i askeri personel, 2'si de polis olmak üzere toplamda 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama sonrası kaydedilen görüntüler
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