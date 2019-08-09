Son Dakika Haberleri: Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı (GÖRÜNTÜLERLE)
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Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı (GÖRÜNTÜLERLE)

7 dakika önce

Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı (GÖRÜNTÜLERLE), System.String[]
Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada, 2'si askeri personel, 2'si de polis olmak üzere toplamda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.


Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:03 Kaynak: DHA
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