Rusya'da mühimmat deposunda patlama 8 yaralı (GÖRÜNTÜLERLE)
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Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:03 Kaynak: DHA
'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada, 2'si askeri personel, 2'si de polis olmak üzere toplamda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
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