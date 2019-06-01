Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama
5 dakika önce
Rusya'da bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:03 Kaynak: DHA
'da bir mühimmat fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yükselen dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü.
Yerel medya patlamanın Rusya'nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod Oblastı'ndaki Dzerjinsk şehrinde meydana geldiğini duyurdu. Mühimmat fabrikasında büyük bir patlama meydana geldiği, bölgeye sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Ölü ya da yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.
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