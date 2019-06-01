Son Dakika Haberleri: Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (2)
Son Dakika Dünya Haber

Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (2)

46 dakika önce

RUS BASINI EN AZ 15 KİŞİNİN YARALANDIĞINI DUYURDURus basını patlamada en 15 kişinin yaralandığını; yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıklarını duyurdu.

Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (2), System.String[]

RUS BASINI EN AZ 15 KİŞİNİN YARALANDIĞINI DUYURDU

Rus basını patlamada en 15 kişinin yaralandığını; yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıklarını duyurdu.

Patlamada fabrika çevresindeki birçok binanın camlarının kırıldığı belirtildi.

Rusya -


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:55 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı Evin mutfağına giren dev timsah kabus dolu saatler yaşattı ABD'de belediye binasına silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı Ünlü şarkıcı Elton John, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararına sitem etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:41:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]