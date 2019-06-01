Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (2)
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RUS BASINI EN AZ 15 KİŞİNİN YARALANDIĞINI DUYURDURus basını patlamada en 15 kişinin yaralandığını; yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:55 Kaynak: DHA
RUS BASINI EN AZ 15 KİŞİNİN YARALANDIĞINI DUYURDU
Rus basını patlamada en 15 kişinin yaralandığını; yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıklarını duyurdu.
Patlamada fabrika çevresindeki birçok binanın camlarının kırıldığı belirtildi.
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