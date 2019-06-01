Son Dakika Haberleri: Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (3)
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Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (3)

44 dakika önce

YARALI SAYISI 22; 2 KİŞİ ARANIYORRusya'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 22 olduğu; 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama (3), System.String[]

YARALI SAYISI 22; 2 KİŞİ ARANIYOR
Rusya'da bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 22 olduğu; 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Patlama Rusya'nın batı kesiminde bulunan Nijniy Novgorod Oblastı'ndaki Dzerjinsk şehrinde meydana geldi. Mühimmat fabrikasındaki patlama sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Rusya -


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:49 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, Dünya
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