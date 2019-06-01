Son Dakika Haberleri: Rusya'da mühimmat fabrikasında patlama: 79 yaralı
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Rusya'da mühimmat fabrikasında patlama: 79 yaralı

1 saat önce

Rusya Sağlık Bakanlığı, Dzerjinsk kentindeki bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen kaza sonucu 79 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya'nın merkez bölgesindeki Dzerjinsk kentindeki fabrikada art arda yaşanan patlamalar 230 binden fazla nüfuslu şehrin tamamından duyuldu.

Rusya'da mühimmat fabrikasında patlama: 79 yaralı, System.String[]
Rusya'nın Dzerjinsk kentinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamalarda en az 79 kişi yaralandı. Kentte acil durum ilan edilirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Rusya'nın merkez bölgesindeki Dzerjinsk kentindeki fabrikada art arda yaşanan patlamalar 230 bin nüfuslu kentin tamamından duyuldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:53 
Rusya Federasyonu, Dünya
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