Gaynuddin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile diğer yetkililerin Rusya'daki Müslümanlara yönelik Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajını okudu.

Başkentte Müslümanlar, Moskova Merkez Camisi, Anıt Camisi, Tarihi Cami ve namaz için şehrin farklı yerlerinde ayrılan bazı özel alanları sabahın erken saatlerinde doldurdu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında sokaklara taştı - Son Dakika

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