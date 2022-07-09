Rusya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında sokaklara taştı - Son Dakika
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Rusya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında sokaklara taştı

09.07.2022 10:16
Rusya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında sokaklara taştı

Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını sokaklarda eda etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını sokaklarda eda etti.

Başkentte Müslümanlar, Moskova Merkez Camisi, Anıt Camisi, Tarihi Cami ve namaz için şehrin farklı yerlerinde ayrılan bazı özel alanları sabahın erken saatlerinde doldurdu.

Camilere sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklara taştı.

Polisin aldığı güvenlik önlemleri altında Müslümanlar, beraberlerinde getirdikleri seccadeleri sererek uygun yerlerde saf tuttu ve bayram namazını kıldı.

Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, bayram namazını kıldırdı, hutbe okudu.

Gaynuddin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile diğer yetkililerin Rusya'daki Müslümanlara yönelik Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajını okudu.

Rusya Müslümanları, ülkenin diğer şehirlerinde de bayram namazı kıldı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında sokaklara taştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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