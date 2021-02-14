Rusya'da Navalny destekçileri Sevgililer Günü'nde sokaklara döküldü - Son Dakika

Rusya'da Navalny destekçileri Sevgililer Günü'nde sokaklara döküldü

14.02.2021 20:10

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösteriler düzenleyen Navalny destekçileri, Sevgililer Günü'nde de sokakları boş bırakmadı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösteriler düzenleyen Navalny destekçileri, Sevgililer Günü'nde de sokakları boş bırakmadı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny, Almanya'da tedavisinin tamamlanmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya dönmüş, Navalny önceki yıllarda hakkında açılan dava nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gözaltı sonrası Navalny, çıkarıldığı mahkemede 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalny destekçileri, tutuklamanın ardından Rusya'nın birçok kentinde günlerce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı protesto düzenlemiş, protestolarda binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE SOKAĞA ÇIKTILAR

Navalny'nin destekçileri, Sevgililer Günü'nde de protestolarına devam etti. Navalny destekçileri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Navalny'ye destek için sokağa çıkma çağrısı yapıldı.

Ekaterinburg, Vladivostok, Kazan, Moskova, St. Petersburg ve birçok şehirde Navalny destekçileri, yaşadıkları kentlerin sembolik noktalarında toplanarak protesto düzenledi. Daha önceki protestolara göre daha az katılımın olduğu protestolarda, göstericilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturdu. Kadınlar, ellerinde tutukları beyaz kurdeleler ile insan zinciri oluştururken, ellerindeki kırmızı karanfillerle Navalny'ye sevgilerini gösterdi.

PUTİN DESTEKÇİLERİ, NAVALNY DESTEKÇİLERİNE "DOLAR" UZATTI

Başkent Moskova'daki protestolarda yaklaşık 20'ye yakın kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, diğer kentlerden ise gözaltılar konusunda bir açıklama yapılmadı. Başkentte düzenlenen gösterilerde ise Putin destekçisi 2 kişi, üzerlerine giydikleri askeri kamuflajların üzerine "NATO" yazarak, Navalny destekçilerinin batı yanlısı ülkeler tarafından kullanıldığını iddia ederek, ellerindeki dolarları Navalny destekçilerine uzattı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da Navalny destekçileri Sevgililer Günü'nde sokaklara döküldü
Rusya'da Navalny destekçileri Sevgililer Günü'nde sokaklara döküldü
Rusya'da Navalny destekçileri Sevgililer Günü'nde sokaklara döküldü
Rusya'da Navalny destekçileri Sevgililer Günü'nde sokaklara döküldü

Rusya Devlet Başkanı, Sevgililer Günü, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da Navalny destekçileri Sevgililer Günü'nde sokaklara döküldü - Son Dakika


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