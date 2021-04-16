Rusya'da Navalny'nin kurduğu kurumların "aşırılık yanlısı" olarak etiketlenmesi istendi - Son Dakika

Moskova Savcılığı, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin kurduğu bazı kurum ve kuruluşların "aşırılık yanlısı" kurumlar olarak etiketlenmesini talep etti.

Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavisi için Almanya'ya gönderilmiş, tedavisinin tamamlanmasının arından ise Moskova'ya dönüşü sırasında Rusya'da havaalanında tutuklanmıştı. Mahkeme kararı ile Rusya'nın Vladimir bölgesinde yer alan bir cezaevine gönderilen Navalny sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, açlık grevine başladığını duyurmuştu. Son açıklamaların ardından muhalif lider Navalny bu kez Moskova Savcılığı tarafından köşeye sıkıştırıldı.

Moskova Savcılığı, şehir mahkemesine başvurarak başta "Yolsuzlukla Mücadele Vakfı" ve bölge ofisleri olmak üzere Navalny'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu bazı kurum ve kuruluşların "aşırılık yanlısı" olarak etiketlenmesini talep etti. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bu organizasyonlar, liberal sloganlar kisvesi altında, sosyal ve sosyo-politik durumun istikrarsızlaştırılması adına gerekli koşulları sağlamaya çalışıyor. Kurumların asıl amacı renkli devrimler senaryosu ile anayasal düzenin temellerini değiştirmek amacıyla koşullar meydana getirmektir. Bu yapılar aynı zamanda Rusya Federasyonu topraklarındaki yabancı ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerini yürütmekte olup, bu faaliyetlerin yasaklı olarak tanınmasına karar verilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

Moskova Şehir Mahkemesi'nin vereceği karar doğrultusunda, Navalny'nin kurumları Rusya'da ya yasaklı olacak veya faaliyetlerine devam edecek.

(Erhan Altıparmak/İHA)