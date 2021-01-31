- Rusya'da Navalny'ye destek gösterilerinde bin 90 protestocu gözaltına alındı - Son Dakika

- Rusya'da Navalny'ye destek gösterilerinde bin 90 protestocu gözaltına alındı

31.01.2021 16:09

- Rusya'da Navalny'ye destek gösterilerinde bin 90 protestocu gözaltına alındı Rusya'da tutuklanan muhalif lider Alexei Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenleyen bin 90 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

- Rusya'da Navalny'ye destek gösterilerinde bin 90 protestocu gözaltına alındı

MOSKOVA - Rusya'da tutuklanan muhalif lider Alexei Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenleyen bin 90 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasının ardından geçtiğimiz hafta başlayan protestolar, yüksek gözaltı sayılarına rağmen devam ediyor. Rusya'nın doğusunda bulunan Vladivostok, Perm, Çita, Krasnoyarsk ve Habarovsk kentlerinde kar yağışına aldırış etmeyen protestocular, günün erken saatlerinde meydanlarda toplandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, protestoların izinsiz olduğu belirtilerek, gösterilere katılanların gözaltına alınacağı bildirilmişti.

Birçok kentte hareketlilik devam ediyor

Geçtiğimiz hafta protesto gösterilerinin düzenlenmediği Krasnodar ve Soçi kentlerinde bu hafta binlerce protestocu, Navalny'e destek için sokaklara döküldü. Düzenlenen protestolarda yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri Krasnodar ve Soçi kentlerinde çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı. Putin'in memleketi olan St. Petersburg'ta ise binlerce protestocu meydanlarda toplandı. St. Petersburg'ta düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekipleri ile protestocular arasında ise zaman zaman arbede yaşandı.

Protestoların devam ettiği Rusya'nın başkenti Moskova'da ise Navalny destekçileri, "Putin defol, yolsuzluğa hayır, Navalny'ye özgürlük" sloganları atarken polis ekipleri ise, Moskova'da yer alan Puşkin Meydanı'na çıkan tüm yolları ulaşıma kapattı. Bölgede, metro istasyonlarının girişlerinde de önlem alan polis ekipleri, birçok protestocuyu meydana çıkış noktalarında gözaltına aldı. Protestolara engel olmaya çalışan polislere karşı bazı göstericiler Moskova sokaklarına toplanırken, polis ekipleri ise protestoculara müdahale etti.

Bin 90 kişi gözaltına alındı

Rusya'nın birçok kentinde halen devam eden gösterilerde polisin müdahalesinden kaçan bazı göstericilerin kiliselere sığınmasının ardından polis ekipleri, kilise kapılarında beklerken, bazı protestocular ise kilise bahçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Navalny'nin hukuk ofisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin tespit edilme çalışmalarının halen sürdüğü ifade edilirken, ülkede bin 90 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

Rusya'da zehirlenmesinin ardından Almanya'da tedavi altına alınan ve tedavisinin ardından Moskova'ya dönen Rus muhalif lider Alexei Navalny, Moskova'da havaalanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Navalny'nin tutuklanmasının ardından geçtiğimiz hafta muhalif lidere destek amaçlı protesto gösterileri başlamış ve gösterilerde yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı.

- Rusya'da Navalny'ye destek gösterilerinde bin 90 protestocu gözaltına alındı
- Rusya'da Navalny'ye destek gösterilerinde bin 90 protestocu gözaltına alındı
- Rusya'da Navalny'ye destek gösterilerinde bin 90 protestocu gözaltına alındı
- Rusya'da Navalny'ye destek gösterilerinde bin 90 protestocu gözaltına alındı

Alexei Navalny, Moskova, Polis, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Rusya'da Navalny'ye destek gösterilerinde bin 90 protestocu gözaltına alındı - Son Dakika


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