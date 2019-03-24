Rusya'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Rusya
'nın başkenti Moskova
'da Nevruz Bayramı
dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Rusya Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kazak, Özbek, Tacik, Uygur
, Kırgız, Azerbaycan
ve diğer halklardan binlerce kişi katıldı.
Kutlama programında, Türk dünyasına ait halk dansları gösterisi yapıldı, farklı ülkelerden ses sanatçıları sahne aldı.
Geleneksel elbiselerle etkinliğe katılanlar, farklı mutfakların lezzetlerinden tatma imkanı buldu.
Etkinliğe katılanlar, birbirlerinin Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.