Son Dakika Haberleri: Rusya'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Rusya'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

56 dakika önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Rusya'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı, System.String[]
Rusya'nın başkenti Moskova'da Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Rusya Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kazak, Özbek, Tacik, Uygur, Kırgız, Azerbaycan ve diğer halklardan binlerce kişi katıldı.

Kutlama programında, Türk dünyasına ait halk dansları gösterisi yapıldı, farklı ülkelerden ses sanatçıları sahne aldı.

Geleneksel elbiselerle etkinliğe katılanlar, farklı mutfakların lezzetlerinden tatma imkanı buldu.

Etkinliğe katılanlar, birbirlerinin Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:50 Kaynak: AA

Moskova, Nevruz Bayramı, Rusya Federasyonu, Güncel
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