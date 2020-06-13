Rusya'da nisandaki Kovid-19 ölü sayısı önceki açıklanandan daha yüksek - Son Dakika

Rusya'da nisandaki Kovid-19 ölü sayısı önceki açıklanandan daha yüksek

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede nisan için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yeni ölüm sayısını açıkladı.

Rusya'da nisandaki Kovid-19 ölü sayısı önceki açıklanandan daha yüksek, System.String[]

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede nisan için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yeni ölüm sayısını açıkladı.

Golikova, Başbakanlıkta verdiği brifingde ülkedeki Kovid-19 istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiye ettiği yönteme uygun olarak Kovid-19'a bağlı ölümleri sınıflandırmak için iki kodun kullanıldığını anlatan Golikova, doğrudan Kovid-19 sebebiyle ölenler ve Kovid-19 belirtisi gösteren ancak henüz tanısı konulmadan ölenler şeklinde ölüm raporlarının düzenlendiğini aktardı.

Ülkede otopsi raporlarının 45 günde hazırlandığına dikkati çeken Golikova, bu süre tamamlanmakta olduğu için nisan ayı Kovid-19 ölü sayılarında artış beklenmediğini ifade etti.

Nisanda Rusya'da yaşanan doğrudan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 1660 olduğunu belirten Golikova, "Eğer DSÖ'nün tavsiye ettiği sınıflandırmayı alırsak, doğrudan Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı nisan ayında 1660 oluyor." ifadelerini kullandı.

Aynı ay içerisinde dolaylı Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının ise 1052 olduğunu kaydeden Golikova, bu kimselerin Kovid-19 taşıdığını ancak ölüm sebeplerinin ise kronik hastalıklar olduğunu dile getirdi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan daha önceki açıklamalara göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle nisan ayı içerisinde 1056 kişi hayatını kaybetmişti.

Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı da Sağlık Bakanlığının yeni yöntemi ile yapılan hesap sonucunda Moskova'da mayısta Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının daha önce açıklanandan 3 bin 365 daha fazla olduğunu belirtmişti.

Rusya'da 8 bin 706 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 520 bin 129'a, ölü sayısı 114 artarak 6 bin 829'a yükselmişti.

Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 04:23 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'da nisandaki Kovid-19 ölü sayısı önceki açıklanandan daha yüksek - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor 2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi Binlerce yıllık acıyı bağrında saklayan mağara hem ağlıyor hem de ağlatıyor! Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı         
22:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz         
22:08
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi         
21:54
AK Partili Metiner'den AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı         
21:35
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor         
21:27
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti         
20:43
Bakan Albayrak'tan Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz         
20:32
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet         
20:30
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar         
20:15
Beşiktaş, beraberliğe çok yaklaştı! Top üst direkten döndü Beşiktaş, beraberliğe çok yaklaştı! Top üst direkten döndü         
19:58
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı         
19:58
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan         
19:51
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi         
19:39
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir         
19:36
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti         
19:33
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı         
19:06
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı         
19:05
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti         
19:01
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak         
18:57
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz         
18:52
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu         
18:33
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi         
18:25
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi         
18:10
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi         
18:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 22:56:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da nisandaki Kovid-19 ölü sayısı önceki açıklanandan daha yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]