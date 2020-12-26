Rusya'da Noel alışverişinde izdiham - Son Dakika

Rusya'da Noel nedeniyle alışveriş merkezinde yapılan indirimler izdihama neden oldu. Alışveriş merkezine hücum eden kalabalığın, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri ve maske takmayanların olduğu görüldü.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Mahaçkale kentindeki bir alışveriş merkezinde yapılan Noel indirimi, izdihama neden oldu. Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalık, sosyal mesafeye dikkat etmeden içeriye girdi. Kalabalığın arasında birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.