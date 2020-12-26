Rusya'da Noel alışverişinde izdiham - Son Dakika

Rusya'da Noel alışverişinde izdiham
26.12.2020 16:52
Rusya'da Noel nedeniyle alışveriş merkezinde yapılan indirimler izdihama neden oldu.
Rusya'da Noel nedeniyle alışveriş merkezinde yapılan indirimler izdihama neden oldu. Alışveriş merkezine hücum eden kalabalığın, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri ve maske takmayanların olduğu görüldü.
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Mahaçkale kentindeki bir alışveriş merkezinde yapılan Noel indirimi, izdihama neden oldu. Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalık, sosyal mesafeye dikkat etmeden içeriye girdi. Kalabalığın arasında birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.
Son Dakika Son 10 maçta 1 galibiyet alan İngiliz devi Arsenal, zor günler geçiriyor Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu Alevlerin içinde kalan minik Ecrin'den geriye kırık dökük bisikleti kaldı Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı Bir süredir birlikte olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, öpüşme görüntüleri hakkında konuştu Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı