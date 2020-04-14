Rusya'da nükleer enerji yüksek lisans başvuruları 15 Nisan'da sona eriyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin işletme ve tesislerinde işe alım kapsamında St. Petersburg Politeknik Üniversitesi (SPbPÜ), 25 Türk öğrenciye yüksek lisans fırsatı tanıyor. "Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği" ve "Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği" alanlarında ücretsiz yüksek lisans başvuruları 15 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.



Eğitim süresi 2 yıl, eğitim dili ise İngilizce olan yüksek lisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un eğitim merkezlerinde uygulamalı eğitimlere katılacak ve 1 ile 3 yıl arasında da staj yapma fırsatı bulacaklar. Mezuniyet sonrası uygulama eğitimini ve stajını bitiren öğrenciler, onaylanmış kadro listesi doğrultusunda Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Türkiye'de kurulacak olan işletme ve tesislerinde eğitimine uygun olarak işlere yerleştirilebilecekler.



Eğitim programına başvuru yapmak isteyen adayların Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin web sitesinde yer alan elektronik başvuru formunu (http://www.akkuyu.com/application-form-2020) doldurarak istenen belgeleri tedarik etmeleri yeterli olacak. Programa kabul işlemi Türk üniversitesindeki lisans programında elde edilen bilgi konusunda, SPbPÜ öğretim üyesi ile İngilizce dilinde uzaktan yapılan sözlü online mülakat sonucunda belli olacak. Öğrencilerin öğretim üyeleriyle İngilizce gerçekleştirecekleri uzaktan sözlü online mülakatlar ise 20-30 Nisan'da yapılacak. Mülakat tarihi ve yeri, aday başvuru formunun incelenmesinden sonra hem Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin web sitesinden duyurulacak hem de adaylar telefonla aranarak bilgilendirilecek.



Başvuru için lisans mezunu olmak gerekiyor



Eğitim kapsamında Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından belirtilen bölümlerden lisans derecesi ile mezun olma şartı aranıyor. Lisans derecesi aranan bölümler şöyle sıralanıyor:



"Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği alanı için Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi, Nükleer Enerji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden; Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği alanı için ise Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümlerinden 2020 yılı dahil lisans derecesi ile mezun olmak gerekiyor."



Eğitime hak kazanan öğrencilere ayda 32 bin ruble (yaklaşık 2 bin 900 lira) burs verilecek, yabancı öğrencilere Rusya Devleti tarafından ödenen aylık 2 bin 200 ruble (yaklaşık 200 lira) devlet bursu ödenecek ve eğitim süresinde ve staj döneminde 2-3 kişilik odalardan oluşan yurtlarda barınma imkanı sağlanacak. Öğrencinin eğitim süresince sağlık sigortası karşılanacak ve yılda bir defa St. Petersburg-İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ödenecek.



"Öğrencilerin Rusya'da yetişmesi önemli"



Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında eğitim ve nükleer yetkinlikleri geliştirme alanında yürütülen işbirliği programı kapsamında, en az lisans seviyesinde temel teknik eğitim alan genç uzmanlara, yüksek lisans programlarında enerji alanında uzmanlık eğitimine devam etme imkanı sunulduğunu belirten Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, bu konuda şunları söyledi:



"Rusya, nükleer enerji lisans ve yüksek lisans eğitiminde oldukça iyi. Bu alanda ilerlemek isteyen öğrencilerin orada yetişmesi gerekiyor. Rus eğitim merkezlerinde özel tam boyutlu simülatörler yer alıyor. Bu simülatörler sayesinde her şey uygulamalı yapılıyor. Öğrenci kendini 'santrale girmiş' gibi hissediyor. Öğrencilerin deneyleri üniversite içinde yapma şansları var. Bu, nükleer teknolojiyi anlamak ve öğrenmek için son derece faydalı. Türkiye'de henüz bu düzeyde bir eğitim yok. Eğitime hak kazanan öğrencilerin Rusya'daki eğitimleri de ciddi bir şekilde takip edilmeli ve öğrenciler de disiplinli olarak çalışmalı. Türkiye, nükleer santral yatırımına geç başladı. Nükleer enerji alanında ülkemizdeki insan kaynağını ve sektörü geliştirmeye yönelik bir eğitim. Santral işletmesinde sadece fizikçiler çalışmıyor. Santralde elektrik mühendislerine, makine mühendislerine, kimya mühendislerine, teknisyenlere de ihtiyaç var. Nükleer enerjiyi geliştirmek, nükleer alanda nitelikli insan kaynağına sahip olmak için yapılması gereken, çok önemli bir eğitim programı."



Eğitim başarıyla devam ediyor



Akkuyu NGS için personel yetiştirme faaliyeti 2011 yılından beri devam ediyor. Mart 2018'de 35 Türk öğrenci, Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesinde (MEPhI) "Nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik" uzmanlık dalındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yükseköğretim diplomalarını aldı. 19 Şubat 2019'da 53 Türk öğrenci, 2020 döneminde de 55 öğrenci, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin uzman yetiştirme programını başarıyla tamamladı. MEPhI'de 6,5 yıl eğitim gören ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlar, Akkuyu Nükleer A.Ş.'de işe alınırken, eğitim programı başladığından bu yana lisans programından bugüne kadar toplam 143 öğrencinin mezun olduğu belirtildi.



Yüksek lisans programlarına ise ilk kez 2019 yılında Türk öğrenciler kabul edilmeye başlandı. Eylül 2019'da 20'den fazla öğrenci St. Petersburg Politeknik Üniversitesinde "Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği" ile "Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği" alanlarında yüksek lisans eğitim programlarına kabul edildi. Akkuyu Nükleer Santrali'nde işe alım programı kapsamında şu anda 120'den fazla Türk öğrenci Rusya'da eğitimlerine devam ediyor. - MERSİN